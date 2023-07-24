Мэрия Екатеринбурга организовала опрос по благоустройству летнего парка "Уралмаш"

Власти Екатеринбурга приглашают жителей принять участие в опросе по благоустройству летнего парка "Уралмаш".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, опрос стартовал в этот понедельник, 24 июля. Комитет благоустройства мэрии интересует мнение горожан по нескольким вопросам, среди которых:

какие зоны и элементы нужны в парке;

какой тип покрытия на детских площадках предпочтительнее;

требуется ли в парке новое освещение, видеонаблюдение.

Ответы позволят чиновникам узнать и учесть мнение горожан при проектировании благоустроительных работ. Опрос будет проводиться в электронном виде на базе "Яндекс.формы". Ответить на вопросы можно до 28 августа 2023 года.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, когда в городе начнется благоустройство летнего парка "Уралмаш".