24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга организовала опрос по благоустройству летнего парка "Уралмаш"

Власти Екатеринбурга приглашают жителей принять участие в опросе по благоустройству летнего парка "Уралмаш".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, опрос стартовал в этот понедельник, 24 июля. Комитет благоустройства мэрии интересует мнение горожан по нескольким вопросам, среди которых:

  • какие зоны и элементы нужны в парке;
  • какой тип покрытия на детских площадках предпочтительнее;
  • требуется ли в парке новое освещение, видеонаблюдение.

Ответы позволят чиновникам узнать и учесть мнение горожан при проектировании благоустроительных работ. Опрос будет проводиться в электронном виде на базе "Яндекс.формы". Ответить на вопросы можно до 28 августа 2023 года.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, когда в городе начнется благоустройство летнего парка "Уралмаш".

Теги: Уралмаш, парк, благоустройство, опрос


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