24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Госдума умерила аппетиты: за неявку по повестке в военкомат будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей

СМИ обнаружили, что депутаты внесли поправки в поправки к законопроекту о штрафах за неявку в военкомат.

Если на прошлой неделе комитет Госдумы по законодательству одобрил штрафы в 40-50 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке, то теперь аппетиты парламентариев поумерились – 10-30 тыс. руб. Сейчас, напомним, штраф составляет от 500 до 3 тыс. руб. Поправки предполагается внести в КоАП.

Поправки вносятся ко второму чтению.

Они предполагают еще пару нововведений.

За несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы, сведений о выезде из РФ — штраф от 10 до 20 тыс. руб.

За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии — штраф в размере от 15 до 25 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

Теги: госдума, штраф, повестка, военкомат


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