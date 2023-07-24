Госдума умерила аппетиты: за неявку по повестке в военкомат будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей

СМИ обнаружили, что депутаты внесли поправки в поправки к законопроекту о штрафах за неявку в военкомат.

Если на прошлой неделе комитет Госдумы по законодательству одобрил штрафы в 40-50 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке, то теперь аппетиты парламентариев поумерились – 10-30 тыс. руб. Сейчас, напомним, штраф составляет от 500 до 3 тыс. руб. Поправки предполагается внести в КоАП.

Поправки вносятся ко второму чтению.

Они предполагают еще пару нововведений.

За несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы, сведений о выезде из РФ — штраф от 10 до 20 тыс. руб.

За уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии — штраф в размере от 15 до 25 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).