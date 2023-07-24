В Екатеринбурге продлили закрытие движения по путепроводу на Волгоградской

В Екатеринбурге продлили сроки ограничения движения по улице Волгоградской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, закрытие движения транспорта по путепроводу на Волгоградской продлено до 7 августа 2023 года. В мэрии уточнили, что это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", - добавили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, изначально движение по улице Волгоградской было закрыто до 1 августа.