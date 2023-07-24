Начало учебы в УрФУ перенесли на несколько недель вперед

Часть студентов Уральского федерального университета начнет учебный год не с 1, а с 18 сентября. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Кокшаров. Согласно документу, в этом году начало учебы распределено на четыре даты.

С 4 сентября начинают учиться 1 курсы бакалавриата и специалитета очной формы. Это касается всех филиалов и институтов, кроме ИФКСимМП и ИТОО. В этот же день учебе начнется у очно-заочного направления: 2-5 курсов бакалавриата и специалитета и 2-3 курсов магистратуры. А также у 2-6 курсов заочки.

18 сентября первый учебный день у 2-6 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры очного отделения. В очно-заочной форме - 1 курс бакалавриата и специалитета.

2 октября пойдут учиться 1 курсы магистратуры очно-заочного отделения, а также 1 курсы заочного.

Что касается институтов-исключений, ИФКСимМП учеба для 1-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры начинается 18 сентября. В ИТОО с 18 сентября - 1-2 курсы подготовительного отделения и с 1 ноября 1-5 курсы бакалавриата и магистратуры.

Причиной переноса начала учебного года могло стать решение переселить часть студентов в новые общежития в Новокольцовском. Ранее Кокшаров заявлял, что опасаться проблем с расписанием пар не стоит: офлайн-обучение для старшекурсников в этом году не будет стартовать 1 сентября, поскольку начало года было решено отдать под заселение студентов и их знакомство с общественным транспортом.

Учащиеся не особо оценили подарок от вуза в виде нового жилья за городом. Неразвитая инфраструктура, проблемы с транспортом и высокие затраты - все это лишь часть проблем, которая ждет студентов в "зоне для неудачников".