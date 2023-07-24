Песков: Ответственность за гибель военкора Журавлева лежит на киевском режиме

Гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, ответственность за это лежит на киевском режиме", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что речь идет о гибели журналиста, исполнявшего свои обязанности, во всем мире это считается "очень серьезным преступлением".

Напомним, по данным Минобороны России, 22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Во время эвакуации журналист РИА Новостей Ростислав Журавлев умер от ранений. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал наградить его посмертно орденом Мужества.