В Свердловской области назначили главу Центра развития туризма региона
Марина Чистякова назначена директором Центра развития туризма Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее Чистякова возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского. За пять лет под ее руководством он вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны.
Также под руководством Марины Чистяковой событийные мероприятия города вошли в перечень самых популярных в регионе. Совместно со Свердловской железной дорогой были запущены туристические "Ласточки" выходного дня.
Ранее сообщалось, что к предстоящему 300-летию Екатеринбурга в городе обновят навигацию для туристов.