24 Июля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области назначили главу Центра развития туризма региона

Марина Чистякова назначена директором Центра развития туризма Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее Чистякова возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского. За пять лет под ее руководством он вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны.

Также под руководством Марины Чистяковой событийные мероприятия города вошли в перечень самых популярных в регионе. Совместно со Свердловской железной дорогой были запущены туристические "Ласточки" выходного дня.

Ранее сообщалось, что к предстоящему 300-летию Екатеринбурга в городе обновят навигацию для туристов.

Теги: туризм, центр, глава, Свердловская область


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