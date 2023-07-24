24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

ВС России не наносят ударов по храмам и церквям - Кремль

Кремль отрицает, что Вооруженные силы России нанесли удар по Спасо-Преображенскому собору — крупнейшему православному храму Одессы, относящемуся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши Вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры и тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он полагает, что разрушили храм "антиракеты" украинской ПВО.

Ранее Минобороны также отвергло обвинения Киева в обстреле и заявило, что собор в Одессе, вероятнее всего, был разрушен украинской зенитной ракетой "в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО".

Теги: одесса, спасо-преображенский собор, ракетный удар, кремль, дмитрий песков


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