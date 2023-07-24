24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин утвердил повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных

Президент России Владимир Путин своей подписью утвердил повышение предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
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Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, поправки установили в законе "О воинской обязанности и военной службе" новые предельные возрасты пребывания в запасе россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет. Как ожидается, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 г.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия") объяснил заботой о правах граждан решение расширить с девяти лет (18-27) до 12 (18-30) диапазон, в котором россиянина могут призвать на срочную военную службу. Картаполов утверждает, что существует большое количество 18-летних юношей, которые чуть ли не умоляют Госдуму разрешить им служить – парламент решил пойти навстречу. По его словам, эти 18-летние юноши, атаковавшие Госдуму, хотят сначала пойти служить, "а потом уже заниматься образованием и трудоустройством".

"Ведь это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили", - сказал Картаполов.

А вот, что говорил Картаполов в январе этого года, когда обсуждалось повышение возраста призыва до 21 года: "Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника, как происходит сейчас. Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в Вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы".

Теги: Владимир Путин, армия, солдаты


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Ранее 14.07.2023 12:05 Мск Госдума утвердила повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных
Ранее 14.07.2023 03:00 Мск Госдума может повысить предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных

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