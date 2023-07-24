В Ростовской области разыскивают военнослужащего, сбежавшего из госпиталя, - Baza

В Ростовской области разыскивают военнослужащего, который сбежал из госпиталя, сообщает Baza. Предположительно, он может быть вооружен гранатой.

По данным телеграм-канала, у 44-летнего Александра ранение руки, он проходил лечение в Военном клиническом госпитале на улице Дачной в Ростове. Побег мужчина совершил 21 июля, его объявили в розыск.

В апреле сообщалось, что в Ростовской области задержали мобилизованного из Кабардино-Балкарии, который пытался провезти 10 тротиловых шашек в УАЗе. Экспертиза показала, что найденные предметы пригодны для взрыва, сообщала Baza. В отношении мобилизованного была начата проверка.