"ФНС крепко взялась за блогеров": в Госдуме подтвердили существование списка "черного списка"

Федеральная налоговая служба "крепко взялась за блогеров", заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, сославшись на свои источники. Они, якобы, подтверждают существование "объемного списка людей, которые могут повторить судьбу Блиновской и Лерчек, поскольку в свое время повторили их ошибки".

По мнению Горелкина, выделять отдельный вида экономической деятельности "блогерство" не имеет смысла – налоговики и сейчас могут при желании взыскать с блогеров неуплаченное.

"Как мы видим, инструментарий работающих механизмов для выявления неплательщиков и принятия к ним должных мер у государства есть. На этом фоне истории про отдельный ОКВЭД для блогеров звучат наивно: неужели наличие отдельного вида экономической деятельности могло бы повлиять на осознанное решение этих людей уходить от налогов? Неотвратимость уголовного наказания в этом случае представляется более действенным лекарством от жадности", - полагает "единоросс".