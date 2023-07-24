Медведев призвал "бить туда, где нас не ждут"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что "бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов", к чему надо быть готовым всем.

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"Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Экс-президент России полагает, что "у нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, значит, нужны информационные победы, пусть дутые и иррациональные". Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы, считает Медведев.