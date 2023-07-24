Депутаты Нижневартовска контролируют ход исполнения наказов жителей

Во время летних каникул работа депутатов Думы Нижневартовска не останавливается. В свободное от заседаний время народные избранники контролируют ход работ на объектах, возводимых по наказам избирателей. Во время предвыборной кампании была сформирована Народная программа «Карта развития Югры». По прошествии полутора лет часть наказов выполнены.

Например, идет работа над созданием современных подростковых клубов. «Уже осуществляют деятельность тематический подростковый клуб “Космоквант”, ресурсный центр для волонтеров “Добродом”, тематический подростковый (молодежный) клуб “ЭкоКвант”. В оперативное управление МАУ «Молодежный центр» переданы нежилые помещения по адресу: улица Ханты-Мансийская, д. 40, для дальнейшей организации на их базе тематических подростковых клубов в срок до 2024 года. В феврале 2023 года выделены средства на проведение ремонтных работ в данных помещениях», – сообщила корреспонденту Накануне.RU Наталья Зяблицкая, заместитель председателя Думы Нижневартовска.

Один из больших проектов, вошедших в Карту развития — строительство бульвара на набережной в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской. Первая очередь объекта готова, работы по второй очереди будут закончены 30 сентября 2023. В бюджете города на этот год запланированы 223,6 млн. рублей. Благоустройство осуществляется из средств федерального, окружного и городского бюджетов, а также из средств нефтяной компании «Роснефть».

«Качество выполнения работ – самый главный аргумент. К нему предъявляют внимание жители Нижневартовска. Продолжением благоустройства занимается подрядчик, который строил первый этап. В ходе выездного заседания рабочей группы комитета по строительству, мы отметили их профессиональный подход. Важно, что есть гарантийные обязательства подрядчика. Им самим актуально выполнить изначально все качественно, чем потом переделывать. Материалы закуплены, работы планируют завершить в срок, обозначенный контрактом», - подчеркнул Дмитрий Давыдов, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города.

Немалая часть наказов жителей связана с доступностью спортивных сооружений. Для города эта проблема стоит остаточно остро. Именно поэтому пристальное внимание депутатов направлено на возведение спортивных сооружений.

Начатое в этом году строительство Центра лыжного спорта с биатлонным стрельбищем выполнено примерно наполовину. Строителями уже возведен каркас административно-бытового корпуса, где идут отделочные работы, продолжается возведение стрельбища с установкой мишеней. Подрядчиком ведутся работы по формированию и озеленению валов стрельбища, подготовке щебеночного основания проездов.

«Итог строительства промежуточный, но хороший. Мы лишний раз убедились, что словосочетание «Команда Югры» не просто слоган, а инструмент достижения реальных целей. Благодаря командной работе, реализация проекта идет по графику и с высоким качеством. Ближе к окончательному завершению работ, обязательно еще раз посетим с депутатским контролем данный объект», - прокомментировал Алексей Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска.

В этом году в Нижневартовске также планируются к открытию сразу несколько зон отдыха для горожан. Одна из долгожданных локаций – Учительский бульвар в 18 микрорайоне. Строительство сквера в новых микрорайонах –также наказ от избирателей. Для строительства бульвара в квартале 18 были выполнены инженерные изыскания и дизайн-проект, разработана проектная и рабочая документации, определена подрядная организация. Стоимость контракта 43,8 млн. рублей. Срок завершения работ по благоустройству объекта 30 сентября 2023.

Как убедились депутаты в ходе выездного заседания рабочей группы, к настоящему времени на объекте завершаются работы по укладке тротуарной плитки, ведется асфальтирование внутриквартальных проездов. Проектом предусмотрены работы по устройству тротуара, стоянки для автомобилей, озеленению территории, освещению и видеонаблюдению, установке малых архитектурных форм.

Согласно пожеланиям жителей, строится бульвар и в 26 микрорайоне. Все расходы по строительству первого этапа этого объекта взял на себя застройщик.

«Жители новых микрорайонов хотели, чтобы появились и детские сады, и школы, и благоустроенные пространства, где можно выйти с детьми на прогулку. Мы долго ждали строительства этого бульвара, так как у застройщика возникли определенные сложности. Но наша совместная активность – и жителей и депутатов – привели к тому, что объект находится практически в стадии завершения. Замечательно, что подрядчик выполняет свои обязательства перед городом», - отметил Алексей Сатинов, спикер городской Думы.

Также по наказам жителей, которые они дали депутатам в ходе предвыборной кампании 2021 года в городе построен роллердром, в старой части Нижневартовска открыто детское поликлиническое отделение №8, начато строительство «Центра единоборств», строятся дороги, скверы, тротуары.

В «Карту развития Югры» вошли сотни наказов наших жителей. По каждому из них имеется стратегический план: источники финансирования, сроки исполнения. Тематика наказов разнообразна: это и образование, и здравоохранение, и культура, и городское хозяйство. Депутаты держат на особом контроле ход их выполнения», — отметил Алексей Сатинов, председатель Думы Нижневартовска.