24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Мошенники обманули жителя Нижнего Тагила на 7 млн рублей, обвинив его в госизмене

В Нижнем Тагиле 35-летний работник местного градообразующего предприятия стал жертвой мошенников. Он перевел аферистам миллионы рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, еще 28 июня на сотовый уральца позвонила некая женщина, которая представилась "дознавателем Главного управления МВД". Она с ходу заявила, что мужчина якобы подозревается в государственной измене, так как с его счета сделан перевод в недружественные страны на 3,5 млн рублей.

После этого тагильчанину позвонил "представитель Центробанка", который рассказал, что предотвратить эту операцию можно, если срочно взять кредит на такую же сумму. Уралец подал онлайн-заявку через банковское приложение, а когда деньги поступили на его счет, стал частями переводить наличные через банкомат на счета злоумышленников.

В течение трех дней ему звонили и каждый раз убеждали оформлять кредиты на максимально возможные суммы. При этом "представители финансовых организаций" рекомендовали в банке вести себя спокойно и не отвечать на лишние вопросы. В итоге мужчина обналичил четыре кредита и перевел все деньги аферистам. Всего он "подарил" мошенникам больше 7 млн рублей.

Спустя две недели тагильчанин решил проверить номера, с которых звонили неизвестные. Изучив информацию в интернете он понял, что стал жертвой обмана. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги: мошенники, госизмена, полиция, Нижний Тагил


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