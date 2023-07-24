Джонни Деппу вызвали врача во время отмены концерта в Будапеште

Гастроли группы Джонни Деппа и Элиса Купера Hollywood Vampires

В Восточной Европе проходят с проблемами. Сначала был отменен концерт в Будапеште из-за "непредвиденных обстоятельство", затем коллектив отказался выступать в Словакии из-за "неадекватных условий", но в Польше концерт в выходные группа все же дала.

"Кажется мертвый Джонни Депп вышел на сцену в Польше с Hollywood Vampires несколько минут назад", — пошутил фотограф группы на своей странице в соцсети. "Голливудским вампирам" остался один концерт в Германии.

Венгерское издание Blikk пишет, что причиной отмены выступления в Будапеште могла быть госпитализация Деппа.

"Депп слишком много "тусовался", он даже не мог выйти из отеля. Ему даже вызвали врача, чтобы удостовериться, что там нет ничего, кроме слишком далеко зашедшей рок-звезды", - пояснил источник издания.