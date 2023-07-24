24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

ВСУ снизили активность на Запорожском направлении, но пополняют резервы, - Балицкий

ВСУ не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "подвозят новых и новых солдат, которых будут продолжать отправлять на убой".

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько БМП Bradley в ходе атаки ВСУ на населенный пункт Работино в районе Орехова на запорожском фронте.

В начале июля вооруженные силы России перешли к активной обороне с контратаками в Запорожской области, об этом заявил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Теги: запорожское направление, всу, балицкий


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