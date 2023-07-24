24 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Бывший замглавы района в Челябинской области получил 8 лет колонии за взятку

В Челябинской области бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова приговорили к 8 годам в колонии строгого режима со штрафом в 2,4 млн рублей за получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый в 2018 году способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении, которые были построены с нарушениями. За это он получил через посредника от директора коммерческой организации 800 тыс. рублей.

По решению суда ему на два года запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком.

Теги: взятка, чиновник, уголовное дело,


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