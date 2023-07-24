В Иркутской области школьник выжил после того, как в него попала молния

В Нижнеудинском районе Иркутской области полиция проводит проверку – пострадал ребенок, в которого могла ударить молния

Инцидент произошел в 20.30 23 июля в Нижнеудинске во время сильного ливня, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. По предварительным данным, четвероклассник с совершеннолетним братом мылся в бане. Когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшись, парень обнаружил пострадавшего с ожогами, мальчика госпитализировали.

Ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. По одной из версий, несовершеннолетний получил травмы из-за того, что в него попала молния.