Свердловский депутат направил запрос в военную полицию по пропавшим участникам СВО

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов продолжает разыскивать пропавших участников специальной военной операции.

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Как сообщил сегодня Иванов в своем Telegram-канале, он направил новый запрос по поводу установления судьбы участников СВО, долгое время не выходивших на связь. Среди них бойцы из Ирбита, Березовского, Полевского, Алапаевска, Нижней Туры и Донецка.

"По каждому мне писали матери, жены, сестры. Направил начальнику главного управления военной полиции еще несколько фамилий военнослужащих", - рассказал депутат.

По словам родственников, среди них есть погибшие, плененные и пропавшие без вести во время боя. Максим Иванов отметил, что официального подтверждения их статуса от Минобороны нет, и ни в одних списках они не числятся.

"Пока не доказано обратное, будем считать, что парни живы. Надежда всегда должна быть", - заключил парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе Иванов рассказывал о пяти пропавших без вести участниках СВО.