24 Июля 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск переименовал Twitter в X

Ребрендинг соцсети Twitter начался. Пользователи автоматически попадают с twitter.com на x.com. Х – новое название соцсети, которое ранее анонсировал ее владелец Илон Маск. Изображение голубой птицы – логотипа Twitter – тоже исчезло, вместо него теперь светящаяся буква X на черном фоне.

Накануне Маск анонсировал "постепенное прощание со всеми птицами".

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд и с тех пор подвергает компанию преобразованиям. Он переименовал ее и сократил персонал, изменил политику выдачи "синих галок", платных сервисов и т.д.

Илон Маск говорит, что доходы от рекламы в Twitter упали на 50%, а выручка у компании отрицательная – в том числе из-за большой долговой нагрузки.

Теги: twitter, x, ребрендинг, илон маск


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