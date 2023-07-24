24 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

"КамАЗ" остановил выпуск грузовиков

Сотрудники "КамАЗа" сегодня ушли в двухнедельный корпоративный отпуск. Отдых камазовцев продлится до 6 августа. Производство основной продукции запустят 7 августа.
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Практика корпоративного отпуска успешно применяется на предприятии уже несколько лет, и введена для рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала.

В штатном режиме продолжает работать часть персонала, занятая реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчётности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчёт и начисление заработной платы, осуществление приёма и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования, уточняет предприятие.

Теги: "КамАз", грузовики, отпуск


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