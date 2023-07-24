Обвиняемому в убийстве медработника "скорой" в Березовском продлили арест

Жителю Березовского 1957 г.р., обвиняемому в убийстве медицинского работника бригады "скорой помощи", продлили арест на два месяца. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. По решению Березовского городского суда, пенсионер пробудет в СИЗО до 25 сентября.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 апреля. По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и на лестничной площадке "из хулиганских побуждений" воткнул в грудь прибывшего на вызов медработника нож. Потерпевший самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, после чего был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. К несчастью, от полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и уже предъявили обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. С учетом тяжести предъявленного обвинения, следствие настаивает на заключении под стражу.



По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, жителю Березовского грозит до 20 лет лишения свободы.



Подозреваемый был задержан по "горячим следам" сотрудниками территориального ОВД. В тот вечер он находился в невменяемом состоянии по причине сильного алкогольного опьянения. По одной из версий, ему якобы показалось, что прибывший медбрат намеревается оказывать знаки внимания его супруге.