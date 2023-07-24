От 6 до 69 лет: в Екатеринбурге на площадке RCC Extreme сошлись лучшие райдеры России

В минувшее воскресенье в столице Урала сошлись лучшие райдеры России. Площадка RCC Extreme приняла чемпионат и первенство Свердловской области по BMX-фристайлу, а также городские соревнования "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, свои навыки уральцы и гости показали в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "скейтборд стрит", "ВМХ стрит" и "ВМХ парк". Уже традиционно соревнования на площадке RCC Extreme не предполагали взносов, а единственным требованием для участников было наличие шлема на голове. В этот раз организаторы максимально упростили регистрацию: теперь участникам не пришлось заранее заполнять онлайн-форму, достаточно было просто прийти на соревнования.

Принять участие в них пожелали спортсмены от 6 до 69 лет из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Березовского, Верхней Салды, Первоуральска, Каменска-Уральского, Горнозаводска, Перми, Ревды, Асбеста, Челябинска, Миасса, Коркино, Стерлитамака, Калининграда и Москвы. Победителей объявили в семи возрастных категориях, а лучшим в дисциплинах вручили грамоты и медали.

В старших возрастных группах, где профессионализм спортсменов оценивался судьями особенно строго, разыграли денежные призы. Если прошлый городской контест в июне собрал 144 участника со всего Урала, то на сей раз в соревнованиях участвовал 191 спортсмен и из других регионов страны.

Проведение соревнований по экстремальным видам спорта стало возможным благодаря появлению в Екатеринбурге современной площадки. С начала сезона этот контест стал уже четвертым по счету, а в День города скейт-парк RCC Extreme примет крупный всероссийский фестиваль экстрима и уникальный международный баттл с участием уральских райдеров и спортсменов из Франции, Греции и Казахстана.