"Единоросс" Пискарев предлагает сажать на пять лет за расследования, "противоречащие интересам России"

"Единоросс", глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев придумал новую уголовную статью – за следствия и расследования со стороны недружественных стран и международных организаций, если такие расследования "противоречат российским интересам".

По этой статье, по замыслу Пискарева, можно будет получить до пяти лет.

Поскольку призвать к ответственности Международный уголовный суд или Совет по правам человека ООН вряд ли получится, предлагается наказывать тех, до кого у российских органов (предварительное следствие по таким делам планируется возложить на Следственный комитет) дотянутся руки. Например, оказывающих помощь следствию на территории России.

Правда, правительство в своем отзыве на законопроект отмечает, что "<...> достижение заявленных в пояснительной записке к законопроекту целей может быть затруднено на практике, поскольку вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права (часть четвертая ст. 11 УК)".

Кроме того, в отзыве сказано, что законопроект не учитывает, что взаимодействие с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами "может осуществляться не только в рамках международного договора, но и в соответствии с международным соглашением или на основе принципа взаимности".

В целом вопросов к законопроекту у правительства много, но оно дало предварительное, концептуальное одобрение документа, передает РБК.