МИД Китая прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области

Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел российских военкоров в Запорожской области, передает РИА Новости.

По ее словам, когда США объявили о поставке кассетных боеприпасов Украине, Китай уже заявлял о том, что "безответственные поставки и использование боеприпасов могут легко вызвать гуманитарные проблемы".

Напомним, по данным Минобороны России, 22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Во время эвакуации журналист РИА Новостей Ростислав Журавлев умер от ранений.