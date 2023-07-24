Глава Следкома поручил проверить следователей из-за сожженой девушки в Прикамье

24 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Глава Следкома поручил проверить следователей из-за сожженой девушки в Прикамье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по жестокому убийству девушки в Прикамье в Главное следственное управление СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также он поручил центральному аппарату провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей Прикамья.

Поручения были отданы в связи с сомнениями жителей края относительно выводов следствия. Напомним, ранее в интернете появилась петиция, в которой со ссылкой на очевидцев сообщается, что якобы преступление было совершено группой лиц.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Обвинение в убийстве школьницы с особой жестокостью предъявлено одному подростку. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.

Теги: Александр Бастрыкин, уголовное дело, покушение на убийство с особой жестокостью, поджог, школьница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2023 16:18 Мск Прикамцы утверждают, что школьницу якобы сожгли заживо трое
Ранее 18.07.2023 07:54 Мск Школьница из Пермского края, которую пытался сжечь знакомый, скончалась в больнице
Ранее 13.07.2023 09:21 Мск Уголовное дело о подожженной в Прикамье девушке переквалифицировано
Ранее 11.07.2023 08:19 Мск Школьницу, которую пытались сжечь заживо, доставят в краевую больницу бортом санавиации
Ранее 10.07.2023 20:40 Мск В Прикамье арестован подросток, который, предположительно, поджег подругу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети