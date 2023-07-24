Глава Следкома поручил проверить следователей из-за сожженой девушки в Прикамье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по жестокому убийству девушки в Прикамье в Главное следственное управление СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также он поручил центральному аппарату провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей Прикамья.

Поручения были отданы в связи с сомнениями жителей края относительно выводов следствия. Напомним, ранее в интернете появилась петиция, в которой со ссылкой на очевидцев сообщается, что якобы преступление было совершено группой лиц.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Обвинение в убийстве школьницы с особой жестокостью предъявлено одному подростку. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО.