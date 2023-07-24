В Астраханской области из-за грозы без электричества остались 15 тысяч жителей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел заседание оперштаба, посвященное ликвидации последствий вчерашней грозы.

В ЕДДС поступило около 1 тыс. 850 звонков, сообщил губернатор в своем telegram-канале. Более 15 тыс. человек в шести муниципальных образованиях остались без электричества. На сегодняшнее утро без света оставались уже 1,5 тыс. жителей. Все службы оперативно отреагировали и приступили к ликвидации последствий непогоды.

"Однако меня удивляет факт, что от астраханского гидрометеоцентра не поступило предупреждающего сообщения о надвигающейся стихии. Вызвал руководство этой структуры на очередное заседание оперштаба сегодня, хочу узнать причины", - написал Бабушкин.

На улицы города вчера вышли 10 бригад коммунальных служб города и 17 единиц техники, откачали 1 тыс. "кубов" дождевой воды. По сравнению с предыдущими происшествиями это почти в 2 раза больше. По многим адресам убраны упавшие деревья, на линиях Горсвета выявили 29 обрывов, 14 из которых уже отремонтировали. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения и устранения последствий ливня в круглосуточном режиме.

Пока синоптики не дают никаких гарантий, что вчерашние события не повторятся уже в ближайшее время. Да и в целом, есть много вопросов к адекватности метеопрогнозов на территории региона – это предмет особого рассмотрения.

"Поэтому необходимо ещё раз проанализировать, где у нас узкие места, произвести расчёт сил и средств на случай повторения подобных природных явлений", - отметил Бабушкин.