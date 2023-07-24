В Астраханской области из-за грозы без электричества остались 15 тысяч жителей

24 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Южный ФО В России В России
Фото: Официальный telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

В Астраханской области из-за грозы без электричества остались 15 тысяч жителей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел заседание оперштаба, посвященное ликвидации последствий вчерашней грозы.

В ЕДДС поступило около 1 тыс. 850 звонков, сообщил губернатор в своем telegram-канале. Более 15 тыс. человек в шести муниципальных образованиях остались без электричества. На сегодняшнее утро без света оставались уже 1,5 тыс. жителей. Все службы оперативно отреагировали и приступили к ликвидации последствий непогоды.

"Однако меня удивляет факт, что от астраханского гидрометеоцентра не поступило предупреждающего сообщения о надвигающейся стихии. Вызвал руководство этой структуры на очередное заседание оперштаба сегодня, хочу узнать причины", - написал Бабушкин.

Заседание оперштаба, посвященное ликвидации последствий непогоды в Астраханской области(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

На улицы города вчера вышли 10 бригад коммунальных служб города и 17 единиц техники, откачали 1 тыс. "кубов" дождевой воды. По сравнению с предыдущими происшествиями это почти в 2 раза больше. По многим адресам убраны упавшие деревья, на линиях Горсвета выявили 29 обрывов, 14 из которых уже отремонтировали. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения и устранения последствий ливня в круглосуточном режиме.

Последствия непогоды в Астраханской области(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Пока синоптики не дают никаких гарантий, что вчерашние события не повторятся уже в ближайшее время. Да и в целом, есть много вопросов к адекватности метеопрогнозов на территории региона – это предмет особого рассмотрения.

"Поэтому необходимо ещё раз проанализировать, где у нас узкие места, произвести расчёт сил и средств на случай повторения подобных природных явлений", - отметил Бабушкин.

Последствия непогоды в Астраханской области(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Последствия непогоды в Астраханской области(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Теги: Астраханская область, Игорь Бабушкин, непогода, оперштаб


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети