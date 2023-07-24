40% работающих на удаленке россиян готовы скорее уволиться, чем выйти в офис

40% российских граждан, работающих на удаленке, предпочтут увольнение возвращению в офис, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Если работодатель решит отменить удаленный режим работы, значительная часть опрошенных уволится из компании (40%). Еще 37% вернутся в офис.

23% затруднились с однозначным решением: "Буду обговаривать условия возвращения в офис".

Отмечается, что среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться (53% против 31% среди мужчин).

В прошлом году ВЦИОМ выяснил, что каждый четвертый россиянин имел опыт удаленной работы, причем не обязательно он приходился на пандемию.

Вопреки распространенному мнению о навязывании формата работодателем, 65% работников признались, что сами выбрали удаленку, только в 24% компания сделала выбор за сотрудника.