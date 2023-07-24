Еще бы 10 минут... Двое из Арамиля чуть не погибли в яме для слива воды

В Арамиле двое местных жителей чуть не погибли при попытке обработать яму для слива воды. Мужчины отравились парами мастики. В пресс-службе МЧС сообщают, что промедли спасатели всего 10 минут, доставать из ямы достали бы уже трупы.

По прибытии на место происшествия, спасатели обнаружили пострадавших в септике - оба были без сознания. Проблема возникла, когда стало ясно, что огнеборцы не могут пролезть внутрь - перегородка в септике разделила вход на две части по 25 см каждая. Пожарные отметили, что в такой проем даже ребенок с трудом пролезет, не говоря уже о взрослом мужчине в спецодежде.

Сотрудники МЧС стали обдумывать дальнейший план действий. В это время, по распоряжению начальника караула, к пострадавшим опустили два открытых баллона от дыхательных аппаратов, чтобы уменьшить концентрацию вредных паров. Вскоре к месту подъехал замначальника 113-й пожарно-спасательной части Арамиля Андрей Крылов. К счастью, его комплекция позволяла пролезть в септик, что тот сразу и сделал. После он обвязал ноги пострадавших и помог спасателям поочередно поднять их на свежий воздух, где их уже ждала бригада "скорой помощи".

"Со вторым пострадавшим мне пришлось потяжелее. Он был побольше в комплекции. Когда начали доставать, у него начало появляться сознание и от непонимания, что происходит пострадавший пытался цепляться руками за проём. Спасательная операция была успешно завершена: пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи, живые. Врачи сказали, что еще 10 минут и могли бы доставать уже погибших", - рассказал Андрей Крылов.

После поправки пострадавшие встретились с Крыловым, поблагодарив за спасение и пожелав прийти в гости в пожарную часть и к другим своим спасителям.