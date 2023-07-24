Суд взыскал с "РЖД" 500 тысяч рублей за гибель уральца от грузового поезда

На Среднем Урале суд взыскал с "Российских железных дорог" компенсацию морального вреда за гибель человека, которого сбил поезд.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в апреле 2022 года: на железнодорожной станции Будка Свердловской железной дороги грузовым поездом был травмирован 26-летний местный житель. В результате пострадавший скончался.

В дальнейшем транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО "РЖД". Он потребовал взыскать компенсацию морального вреда, причиненного железнодорожным травмированием.

В итоге суд назначил компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Деньги получат родители погибшего уральца.