В Москве из-за атаки БПЛА выбито несколько окон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на Комсомольском проспекте столицы от взрыва беспилотника выбито несколько окон.

"Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", - написал в своем telegram-канале Собянин.

Напомним, сегодня около 4.00 зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Позже столичный дептранс сообщил о том, что перекрыто движение по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области и по проспекту Лихачева.

В Минобороны России добавили, что утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.