24 Июля 2023
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Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

СМИ: В Москве задержали мужчину, снимавшего Минобороны после атаки беспилотников

В Москве задержан мужчина, который снимал здание Минобороны России с Андреевского моста через несколько минут после атаки беспилотников.

По данным Telegram-канала Baza, мужчину заметили полицейские, которые приехали на другой вызов – по поводу падения беспилотника у здания оборонного ведомства.

Задержанного зовут Дмитрий, ему 41 год, других данных о нем нет, полиция ведет разбирательство.

Около 4 утра в понедельник, 24 июля, Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что удары были нанесены по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. По предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами.

Теги: задержание, минобороны, съемка, атака, беспилотники


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