В Крыму возобновлено жд-движение в Джанкойском районе

Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма.

Оно было остановлено из-за необходимости соблюдать требования безопасности.

Напомним, из-за атаки беспилотников движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь было приостановлено в целях безопасности, а жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Их отвезут в пункты временного размещения.