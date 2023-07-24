24 Июля 2023
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Общество Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму возобновлено жд-движение в Джанкойском районе

Оперштаб Крыма сообщил о возобновлении железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма.

Оно было остановлено из-за необходимости соблюдать требования безопасности.

Напомним, из-за атаки беспилотников движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь было приостановлено в целях безопасности, а жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Их отвезут в пункты временного размещения.

Теги: БПЛА, беспилотник, атака, железнодорожное движение


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