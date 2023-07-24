На кладбище в Зеленоградском округе Москвы упал беспилотник

Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы, сообщает РИА Новости.

В экстренных службах заявили, что БПЛА найден на территории центрального кладбища. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня Москву атаковали беспилотники. По данным мэра столицы Сергея Собянина, около 4.00 зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны России добавили, что утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.