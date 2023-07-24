В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с охотничьим ножом

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали мигранта, который имел при себе нож.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, вопросы возникли к одному из пассажиров рейса "Наманган – Екатеринбург": 48-летний житель Узбекистана для прохождения контроля выбрал "зеленый" коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Досмотр показал, что в его в сумке лежал нож с лезвием серого цвета. На одной стороне были выгравированы лев, тигр и барс, а на другой – флаг и герб. Рукоятку украшала литая голова волка.

По словам безработного и временно пребывающего в Екатеринбурге мужчины, нож он якобы вез другу в качестве сувенира. Таможенники отправили находку на экспертизу. Она подтвердила, что нож охотничий и относится к холодному оружию.

"Ножи охотничьи, туристические и другие виды холодного оружия, имеющие длину лезвия более 6 см, могут перевозиться только при наличии разрешительных документов и подачи пассажирской таможенной декларации. Что важно, при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска необходимо пройти через "красный" коридор", - пояснил первый замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Против нарушителя возбудили административное дело. Теперь мужчине грозит штраф, а нож подлежит конфискации.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с пачками денег, которые он хотел вывезти из страны.