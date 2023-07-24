По требованию Бастрыкина в Екатеринбурге завели дело на мигранта, напавшего на охранника-инвалида

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после новости об избиении мигрантом охранника одного из магазинов в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

"В социальных медиа опубликован материал, в котором сообщается, что в одном из магазинов Екатеринбурга мужчина — уроженец одной из стран Закавказья, применил насилие в отношении охранника, когда последний сделал ему замечание. По данным телеграм-каналов, охранник магазина имеет инвалидность", - говорится в сообщении ведомства.

Более того, сообщается, что будучи уже в отделе полиции, нападавший и его знакомый якобы угрожали пострадавшему. В связи с этим следствие оперативно организовало проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бастрыкин же поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Сотрудники центрального аппарата ведомства поставили на контроль исполнение поручения главы СКР.