24 Июля 2023
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Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Сургуте полицейский спас сразу двух утопающих с помощью бутылки

В Сургуте сотрудник полиции спас сразу двух человек: тонущую женщину, и мужчину, который пытался ее спасти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел 20 июля, ночью.

В 3.33 в дежурную часть Сургута поступило сообщение, что в районе водоема ГРЭС-2 кричит женщина и просит о помощи. На место происшествия прибыл наряд. Полицейские увидели далеко от берега в воде мужчину и женщину.

В Сургуте сотрудник ППС спас утопавшую женщину и ее спасителя(2023)|Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Старший сержант Сергей Кирилихин, незамедлительно сняв с себя одежду и взяв с берега пустую пластиковую бутылку, бросился в воду. Добравшись до них, он выяснил, что они уже давно в воде, а плыть к берегу не получается, оба выбились из сил. Используя бутылку, как подручное средство, полицейский подложил ее под спину женщине, и все вместе, держась друг за друга, они поплыли к берегу.

Теги: полицейский, утопающие, спасение


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