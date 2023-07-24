24 Июля 2023
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Общество Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В Вязниках завершился юбилейный праздник поэзии и песни "Дорогами Фатьянова"

22 июля в Вязниках прошло празднование сразу двух юбилеев – 245 лет со дня основания города и 50-летие Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни. 

Поздравить вязниковцев приехали делегация правительства Владимирской области во главе с Губернатором Александром Авдеевым, сенаторы Российской Федерации Ольга Хохова и Андрей Шохин, заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, главы муниципальных образований региона, а также многочисленные творческие коллективы из разных уголков страны, в том числе и из подшефного региону города Докучаевска.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

"Алексей Фатьянов писал о том, что видел и проживал сам. Когда слушаешь песни на его стихи, любуешься их героем, его человечностью, чистотой устремлений и внутренней силой. Невозможно лучше рассказать о нашем героическом поколении. Я не раз вспоминал его строки осенью, когда мы провожали наших ребят на службу. Некоторые из них брали с собой музыкальные инструменты, как фатьяновский солдат тальяночку. Наши родные стихи и песни напоминают нам о том, кто мы есть, о наших корнях, о нашем единстве и неисчерпаемой силе", – подчеркнул Александр Авдеев, открывая гала-концерт Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни.

Организаторы юбилейных торжеств подготовили для жителей города и его многочисленных гостей обширную программу, которая включала в себя самые разные мероприятия. Это и парад духовых оркестров на Соборной площади, и вечер поэзии "Пегас над городом", и концертная программа "Сказ о вишневом варенье", и многое другое.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В историю города навсегда войдёт церемония гашения специальным штемпелем конверта, посвящённого 50-летию Фатьяновского праздника, которую 21 июля провели глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин и Министр культуры области Ольга Дёмина.

Также 21 июля в концертном зале "Спутник" состоялось и награждение победителей региональной премии имени Алексея Фатьянова в области литературы и искусства. Среди лауреатов – коллектив Владимирской областной научной библиотеки им. М. Горького, отмеченный за большой вклад в популяризацию творчества поэта, создание и реализацию в 2019 году культурно-просветительского проекта "Год с Алексеем Фатьяновым". 

Премии "Соловьи, соловьи..." удостоен коллектив информационно-правового библиотечного центра "Интеллект" и прославленный артист, солист московского театра "Новая опера" Сергей Шеремет, а премией семьи Фатьяновых – Алиса Бирюкова, которая вложила немало сил в развитие праздника будучи директором областного департамента культуры, а сегодня она руководит известным музеем "Горки Ленинские" в Подмосковье. 

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В этот же день состоялась официальная премьера песни "Родины сыны". Композиция родилась после поездки владимирского дуэта "Иван-Ольга" (Иван и Ольга Лескины) в зону СВО. Артисты решили поддержать бойцов и дали концерт на передовой в День Победы. После возвращения поделись мыслями и эмоциями со своим давним другом и соавтором, поэтом Александром Капусткиным, который буквально за ночь написал стихи, а они, в свою очередь, помогли появиться и мелодии. Неофициально песня уже звучала несколько раз, но премьера была подарена именно Фатьяновскому празднику.

Кульминацией всех праздничных мероприятий стал гала-концерт юбилейного 50-летнего Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни "Дорогами Фатьянова". 22 июля он прошёл в традиционном и любимым всеми вязниковцами месте – на "Солнечной поляночке" Фатьяновского парка. И, как и во все предыдущие годы, – при аншлаге.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

За последние два года парк сильно преобразился и, как отметил глава региона, он стал гордостью не только Вязников, но и всей Владимирской области. Точкой притяжения людей, творческих инициатив и хорошего настроения.

Со сцены в этот день звучали как хорошо всем известные песни земляка, так и новые, написанные уже молодыми композиторами на стихи А. Фатьянова, хранящиеся в архивах его семьи.

"50-лет – это только самое начало, этап становления праздника. Впереди у него ещё долгие и долгие годы жизни. Песни моего деда – современны и актуальны. Их поют, и будут петь. Я знаю и уверена, что и сегодня, и завтра обязательно будут появляться молодые композиторы, певцы, которые захотят привнести что-то свое в творчество Алексея Ивановича. И это вновь будет талантливо и интересно", – отметила внучка Алексея Ивановича – Анна Китина-Фатьянова.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни проводится при финансовой поддержке Правительства Владимирской области, Министерства культуры Российской Федерации и Российского фонда культуры.

Впервые фестиваль, посвящённый творчеству знаменитого земляка, поэта-песенника А.И. Фатьянова, был организован в 1974 году. С тех пор он проводится ежегодно. В 1988 году Фатьяновский праздник поэзии и песни получил статус всероссийского. 

На знаменитой "Солнечной поляночке" в разные годы выступали поэты Лев Ошанин и Михаил Матусовский, Яков Шведов и Николай Доризо, Марк Лисянский и Николай Добронравов, композиторы Александра Пахмутова, Людмила Лядова, Евгений Крылатов, Вячеслав Добрынин и другие известные артисты.

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