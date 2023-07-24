24 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: ДМИТРИЙ ПЛЕНКИН www.itogi.ru

Спрос на ввоз автомобилей за год вырос в три раза

В России в три раза за год (июль 2023 к июлю 2022) вырос спрос на услуги по ввозу автомобилей. Причем спрос растет со значительным опережением предложения, отмечают участники рынка.

По данным "Авито Услуги", число предложений от частных перевозчиков и транспортных компаний тоже растет, но не настолько активно – всего на 18% за год.

"Мы прогнозируем дальнейшее развитие и расширение данного сегмента, при этом спрос на услуги по ввозу автомобилей будет расти с опережением темпов роста предложения, поскольку ниша еще достаточно свободна с точки зрения числа перевозчиков на рынке", - говорит Евгения Лазарева, руководитель категории "Транспортные услуги" на "Авито Услугах".

Наиболее популярным направлением транспортировки автомобилей являются маршруты из/в Москву — столичные заказы на услуги автовозов составляют почти половину (48%) от общего объема. Однако, в этом году доля перевозок из/в Москву сократилась по сравнению с прошлым годом (55% в июне 2022), поскольку спрос перераспределился в сторону других регионов России. Так, растет популярность ввоза авто из Владивостока — если в июне 2022 года на долю региона приходилось 8%, то в 2023 данный показатель вырос до 23%.

Учитывая текущие реалии рынка, растет и сегмент перевозок купленных автомобилей из-за рубежа. Среди наиболее популярных маршрутов ближнего зарубежья: Армения, Грузия, Белоруссия. Также транспортные компании осуществляют транспортировку из стран Европы, а также Китая, Японии и Южной Кореи.

Ранее Национальная служба статистики Грузии сообщила, что в первом полугодии 2023 года увеличился экспорт легковых автомобилей из этой страны в Россию. Он вырос за год (также первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022) примерно в два раза.

Теги: автомобили, ввоз, импорт, рынок


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