В Кизеле на месте старой шахты образовался провал

В Кизеле местные жители засняли на видео провал в районе шахты №42, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликован в группе "Мой город - Кизел" социальной сети "ВКонтакте". Очевидцы отмечают, что провал огромный и находиться рядом - опасно. Сообщается, что слышно, как земля осыпается.

В комментариях подписчики группы рассказывают, что шахта №42 уже давно не эксплуатируется, и что провал не опасен для людей.

"На 42 давно уже нет поселения. Кругом тайга. Все осыпается и затянет. Природа восстановит", - пишет интернет-пользователь Юрий.

Официальных комментариев от властей по инциденту пока нет.