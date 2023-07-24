Польша создает батальон саперов в Сувалкском коридоре

Варшава создает саперный батальон, который будет размещаться в городе Августов в Сувалском коридоре. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — приводит его слова РИА Новости.

Сувалский коридор находится между Белоруссией и Калининградской областью России. На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко привез российскому коллеге Владимиру Путину карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.

По словам президента Белоруссии, поляки открыли ремонт "Леопардов" на своей территории. Также Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, еще одна - примерно в 100 километрах от Гродно".

Напомним, 21 июля глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совбеза РФ сообщил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной через размещение там своих войск. Размещение Польшей своих войск на "западных территориях" Украины планируется оформить как "исполнение союзнических обязательств", доложил Нарышкин. Президент России поручил ему отслеживать планы Польши в отношении Украины и дал объемный комментарий по поводу предполагаемых планов Польши.