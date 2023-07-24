24 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд запретил владельцу "Баден-Баден" использовать бассейны на Шарташе

В ближайшее время жители Екатеринбурга не смогут отдохнуть в бассейнах "Баден-Баден" на Шарташе. По решению Арбитражного суда Свердловской области, эксплуатация бассейнов с 21 июля запрещена.

В иском выступил зампрокурора Свердловской области. По его мнению, бассейны были построены самовольно без должного на это разрешения. Из-за риска причинения вреда жизни и здоровью посетителей, истец попросил ограничить работу зоны отдыха до следующего заседания.

Суд встал на сторону зампрокурора, постановив запретить ИП Кононову Е.В. эксплуатировать объекты, возведенные на улице Отдыха на Шарташе. Кононов также не может передавать права или совершать любые другие сделки в отношении участков, где находится "Шарташ пляж".

В случае нарушения бизнесменом запретов, управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области суд запретил регистрировать переход прав в отношении данных земельных участков.

Следующее заседание запланировано на 31 августа.

Напомним, что после того, как на Шарташе стартовало строительство, свою проверку организовала прокуратура. Позднее выяснилось, что компания озаботилась сменой статуса земли только после начала строительных работ. Сейчас территория все еще имеет категорию Р-1 — зона отдыха населения, не предполагающая каких-либо объектов капитального строительства, однако для застройки должна иметь категорию Р-4 — зона центра обслуживания рекреационных территорий.

После этого Госстройнадзор направил в мэрию уведомление о необходимости принять меры в отношении компании Baden Family, а горадминистрация подала в суд.

Теги: Баден-Баден, Шарташ, суд, бассейн


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