11 украинских беспилотников, атаковавших Крым, упали в Черное море, - Минобороны

В Минобороны России сообщили о том, что ночью 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму.

14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет.

Напомним, из-за атаки движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности, а жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Их отвезут в пункты временного размещения.