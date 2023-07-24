24 Июля 2023
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Армия и ВПК В России Крым
Фото: Накануне.RU

11 украинских беспилотников, атаковавших Крым, упали в Черное море, - Минобороны

В Минобороны России сообщили о том, что ночью 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму.

14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет.

Напомним, из-за атаки движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности, а жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Их отвезут в пункты временного размещения.

Теги: Минобороны РФ, Крым, БПЛА, беспилотник


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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2023 10:13 Мск В Крыму возобновлено жд-движение в Джанкойском районе

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Ранее 24.07.2023 08:03 Мск В Крыму сбили 11 украинских беспилотников

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