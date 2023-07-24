24 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Екатеринбурге за наркотики осудили москвича, выдававшего себя за силовика и журналиста

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о незаконном обороте крупной партии наркотиков. Владелец "товара", которым оказался житель Москвы, выдавал себя за силовика и журналиста.
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Напомним, как показало расследование, в декабре 2022 года в ходе переписки в интернете он вступил в сговор с неизвестным. Роль москвича заключалась в получении через мессенджер координат мест крупных партий наркотиков, их извлечении и расфасовке на более мелкие партии. Затем "закладки" должны были помещаться в специальные тайники в Екатеринбурге.

Прибыв из столицы России в столицу Урала, фигурант достал из указанного ему тайника около 2 кг наркотических средств. Но нафасовать он ничего не успел, так как сразу был задержан полицейскими. Перед задержанием преступник пытался усыпить бдительность силовиков, представившись им "действующим сотрудником правоохранительных органов". Также он предъявлял поддельное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношение к государству.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил обвиняемому 9,5 лет лишения свободы. Эти годы он проведет в колонии строгого режима.

Как отметили в ведомстве, приговор москвичу пока не вступил в законную силу.

Теги: наркотики, задержание, москвич, приговор


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Ранее 04.04.2023 10:40 Мск В Екатеринбурге судят москвича, задержанного с наркотиками и выдавшего себя за силовика

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