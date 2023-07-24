Задержан главный инженер московского ТЦ, где из-за прорыва кипятка погибли люди

В Москве задержали главного инженера торгового центра "Времена года", где в выходные из-за прорыва кипятка в коммуникациях погибли четыре человека и еще десть пострадали.

39-летнему мужчине вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения задержанному.