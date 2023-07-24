24 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

На корабле, плывшем в Ростов-на-Дону за зерном, нашли следы взрывчатки

На борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, найдены следы взрывчатки.

По данным центра общественных связей ФСБ РФ, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила, пишет ТАСС. Найдены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Как отметили в ФСБ, в конце мая судно стояло в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла состоялась полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - полагают в спецслужбе.

Теги: Корабль, зерно, Турция, Ростов-на-Дону


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