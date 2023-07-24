В Первоуральске в результате ночного пожара пострадали три автомобиля

Минувшей ночью в Первоуральске произошел пожар, в результате которого пострадали несколько машин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в первом часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Пушкина. На площади в 4 квадратных метра огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля "Haval F7x". Также пострадали кузов у "Mitsubishi Pajero Sport" и фара с бампером у "Toyota Corolla".

В тушении задействовались две единицы техники и пять человек личного состава. Огонь был потушен специалистами за пару минут.

Причина возгорания машин сейчас устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Тагиле силовиками был задержан подозреваемый в поджоге машины. Мужчина хотел таким образом "помочь" своему знакомому.