24 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

Ozon примет на работу осужденных

Ozon до конца 2023 г. планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания.
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Такие сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах, пишет ТАСС. В проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Предложение о работе смогут получить только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.

Напомним, ранее стало известно, что в российских колониях в феврале этого года находилось около 400 тыс. человек. Это рекордно низкие показатели. "Такого никогда в принципе не было", - заявила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, сославшись на данные ФСИН.

Председатель комитета Павел Крашенинников отметил, что снижению числа осужденных в местах лишения свободы способствуют, в частности, принятые в 2011 г. поправки в статью 72 Уголовного кодекса (исчисление сроков наказаний и зачет наказания). Дискуссия проходила вокруг законопроекта о возможной амнистии. Но его комитет не поддержал, поскольку в колониях и так очень мало людей. Парламентарии не приводили в качестве фактора снижения заключенных возможность последних записаться на участие в СВО добровольцем.

Теги: Ozon, осужденные, склад


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