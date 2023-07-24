В уральском поселке пропала 11-летняя школьница

В уральском поселке Верхнее Дуброво пропала 11-летняя школьница Софья. Об этом сообщает СРОО ДПСО "ПРОРЫВ", волонтеры которого занимаются поисками девочки.

Сообщается, что ребенок не вернулся домой минувшим вечером.

Приметы: рост 146 см., среднее телосложение, русые волосы заплетены в косичку. На момент пропажи была одета в джинсовую кепку, разноцветную футболку, короткие разноцветные шорты и розовые кроссовки.

Из особых примет - девочка имеет родимое пятно на левой ноге.

Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшей, просьба звонить старшему координатору по несовершеннолетним Максим "Альфа" 89000484903

Розыском пропавшей занимается МО МВД России "Заречный" . Всем кому что либо известно о место нахождении пропавшей, просьба звонить по телефону (834377) 2-10-59.



