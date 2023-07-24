24 Июля 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: t.me/gubernator_46

После атаки украинских БПЛА в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села

После налета украинских беспилотников жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Их отвезут в пункты временного размещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также, по словам Аксенова, движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности.

Напомним, сегодня 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.

Теги: крым, беспилотники, эвакуация, джанкой


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Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2023 10:13 Мск В Крыму возобновлено жд-движение в Джанкойском районе
Ранее 24.07.2023 09:20 Мск 11 украинских беспилотников, атаковавших Крым, упали в Черное море, - Минобороны

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.07.2023 08:03 Мск В Крыму сбили 11 украинских беспилотников

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