После атаки украинских БПЛА в Джанкойском районе Крыма эвакуируют села

После налета украинских беспилотников жителей сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Их отвезут в пункты временного размещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также, по словам Аксенова, движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности.

Напомним, сегодня 11 украинских беспилотников атаковали Крым. Все они были сбиты силами ПВО или подавлены средствами РЭБ, однако произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками дрона поврежден частный дом в Кировском районе.