В Нижневартовске у дома, где взорвался газ, рухнула часть стены

В Нижневартовске, в доме по ул. Мира 6а, где в декабре прошлого года взорвался газовый баллон, обрушилась часть стены. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жильцов соседних домов, вечером, 23 июля, они услышали грохот, увидели столб пыли. Позже на место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших во время инцидента нет.

По информации администрации города, сообщение об обрушении стены поступило в ЕДДС в 22.50. Рухнуло межкомнатное перекрытие на пятом этаже третьего подъезда. На данный момент место происшествия огорожено. Все входные двери в полуразрушенный дом заварены.

Напомним, 4 декабря 2022 г. дом пострадал при обрушении межэтажных перекрытий вследствие взрыва бытового газа, он был признан аварийным и подлежащим сносу.